Manifestazioni in Iraq e Yemen in sostegno dell’Iran | migliaia di persone in piazza – Video

Migliaia di persone si sono radunate in piazza a Sana’a, capitale dello Yemen, e in diverse città dell’Iraq, per esprimere il loro sostegno al governo iraniano. I manifestanti, tra cui sostenitori degli Houthi, hanno sventolato bandiere iraniane e partecipato a raduni pubblici. Le manifestazioni sono state documentate in vari video che mostrano le folle riunite in entrambe le nazioni.

Manifestazioni in Iraq e Yemen in sostegno del governo iraniano. Sostenitori Houthi, come si vede nel video, si sono radunati a Sana’a, la capitale dello Yemen, sventolando bandiere iraniane. La stessa scena, anche se con meno persone, si è verificata a Baghdad, in Iraq, coi manifesti della defunta Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei. La solidarietà è stata espressa anche nei confronti del Libano, che ha subito nuovi attacchi israelo-statunitensi venerdì 6 marzo. Il leader degli Houthi ha dichiarato in tv che il suo gruppo è pronto a entrare in guerra. Cinque anni fa la sentenza che salvò Lula. Ora la democrazia in Brasile non... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

