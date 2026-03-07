Little World Roma | il museo dove i bambini esplorano il mondo giocando! Biglietti e Info

A Roma si trova Little World Roma, un museo interattivo dedicato ai bambini di tutte le età. Il luogo offre spazi e attività pensate per stimolare la curiosità e l’apprendimento attraverso il gioco. Sono disponibili biglietti e informazioni per le famiglie interessate a visitare il museo, che si rivolge a piccoli esploratori desiderosi di scoprire il mondo divertendosi.

A Roma, un luogo magico attende i piccoli esploratori e le loro famiglie: Little World Roma, un museo interattivo pensato appositamente per stimolare la curiosità, l’apprendimento e il divertimento dei bambini di tutte le età. A Little World Roma, i protagonisti sono i bambini, invitati a interagire, sperimentare e scoprire il mondo che li circonda attraverso il gioco. Situato in una posizione facilmente accessibile, a Viale Guglielmo Marconi 70 – 00146, Roma (Presso Galleria Marconi – Piano -1), Little World Roma si presenta come un universo in miniatura, dove i bambini possono intraprendere avventure emozionanti e istruttive. Ogni area del museo è progettata per coinvolgere i sensi e la mente, offrendo esperienze pratiche che spaziano dalla scienza alla cultura, dall’arte alla tecnologia. 🔗 Leggi su Funweek.it

Una raccolta di contenuti su Little World Roma.

Argomenti discussi: A Sanremo Laura Pausini canta Heal the World con il piccolo coro dell'Antoniano: il significato e la traduzione della canzone per la pace.

Roma World, il nuovo parco a tema storico si espandeRoma World, che ha riaperto ai suoi ospiti da venerdì 24 marzo, è un progetto di Cinecittà World, primo parco tematico del Centro Sud Italia, con oltre mezzo milione di visitatori, il più alto tasso ... tg24.sky.it

Roma World, il futuro è scritto: entro il 2030 sarà ricostruita l'intera Roma ImperialeRoma World, il parco a tema storico dedicato all'Antica Roma, riapre le porte e annuncia progetti importanti da qui ai prossimi 7 anni. Roma World farà vivere ai turisti la Roma Antica, così come ... romatoday.it