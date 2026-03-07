L’indagine sulle quote rosa e l’industria delle rinnovabili | Ambiente inclusivo ma la presenza femminile è bassa

L’indagine sulle quote rosa nel settore delle energie rinnovabili rivela che, nonostante le politiche promuovano un ambiente più inclusivo, la presenza femminile rimane bassa. Il settore energetico è ancora dominato dagli uomini, e le donne occupano una percentuale limitata dei ruoli di rilievo. La ricerca evidenzia come questa disparità sia evidente anche nel contesto legato all’industria delle rinnovabili.

Parlare di energia significa parlare di un universo ancora al maschile. Se ci si concentra, però, sul mondo delle rinnovabili, la situazione migliora leggermente, almeno rispetto alla percezione dell’inclusività rispetto alle donne dell’ambiente aziendale: lo valutano positivamente il 96% degli intervistati della ricerca Donne nel settore energetico. Numeri, ruoli e dinamiche di lavoro, condotta da Excellera Intelligence per Italia Solare e Key-The Energy Transition Expo e realizzata in vista dell’8 marzo. L’indagine, effettuata su circa 600 aziende del settore delle rinnovabili, in particolare del fotovoltaico (245 le interviste a figure di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’indagine sulle quote rosa e l’industria delle rinnovabili: “Ambiente inclusivo, ma la presenza femminile è bassa” Leggi anche: Indagine, presenza femminile nelle rinnovabili si ferma al 35% Tutto quello che riguarda L'indagine sulle quote rosa e.... Discussioni sull' argomento Italia Solare sulle quote rosa nel settore energetico: Ambiente inclusivo, ma la presenza femminile si ferma al 35%; Più donne in aula e l’esperienza universitaria cambia; La Giornata Parlamentare. Medio Oriente e Golfo, task force del Governo in Oman; Frode da 2 milioni a Biella, 12 indagati. Campania, Fico: « #bilancio in equilibrio, sforzi su sociale e ambiente» x.com Oltre lo smog. L’ambiente in cui viviamo può "avvelenare l’organismo e, attraverso le vie respiratorie (e non solo)" - facebook.com facebook