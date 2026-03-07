Le prime pagine di oggi riportano la richiesta di resa incondizionata dell'Iran avanzata da Trump, mentre il prezzo del petrolio continua a salire. Si parla anche di altre notizie legate alla politica internazionale e a eventi economici recenti. Le testate giornalistiche forniscono aggiornamenti su sviluppi di attualità e decisioni prese da vari attori globali.

La "resa incondizionata" dell'Iran chiesta da Trump, l'aumento del prezzo del petrolio, la "famiglia nel bosco", e l'apertura delle Paralimpiadi La maggior parte dei giornali di oggi continua a occuparsi in apertura della guerra fra Israele e Stati Uniti e Iran, con la richiesta del presidente degli Stati Uniti Trump di una “resa incondizionata” iraniana, le preoccupazioni per l’aumento del prezzo del petrolio e del gas naturale per la difficoltà di ricevere forniture dai paesi del golfo Persico a causa del conflitto, e l’indiscrezione pubblicata dal Washington Post sulla collaborazione fornita dalla Russia all’Iran per individuare obiettivi da colpire. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le prime pagine di oggi

RASSEGNA STAMPA 6 MARZO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

Tutti gli aggiornamenti su prime pagine.

Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 marzo: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi; Le prime pagine di venerdì 6 marzo 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 marzo: la rassegna stampa.

Le prime pagine dei quotidiani sportivi: Un derby da PioVi proponiamo le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola questa mattina ... msn.com

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 5 marzoLe prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 5 marzo: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principa ... lazionews24.com

Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 7 marzo - facebook.com facebook

Buongiorno con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi venerdì 6 marzo x.com