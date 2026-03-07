Iran Tajani | Rimpatriati più di 20mila italiani

Dall’inizio della crisi in Medio Oriente, oltre ventimila italiani sono stati rimpatriati dall’Iran, secondo quanto dichiarato da un portavoce. La maggior parte delle operazioni di ritorno si sono svolte nelle ultime settimane, coinvolgendo voli e corridoi umanitari. Le autorità italiane hanno gestito le operazioni di safe return, senza specificare i dettagli delle modalità o delle tempistiche.

Dall’escalation della tensione in Medio Oriente di una settimana fa, sono rientrati più di ventimila italiani. Ad annunciarlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il punto stampa alla Farnesina. Tajani ha parlato della situazione in diversi territori coinvolti, comprese le Maldive, dove «c’è un migliaio di italiani» ma la situazione «si è alleggerita con la partenza di 600 concittadini stamattina con due voli». «Procediamo col maggior numero di voli nei posti in cui vengono riaperti gli aeroporti, come Dubai o Abu Dhabi». Si sta procedendo allo stesso modo per Israele, «per far partire entro domenica ( 8 marzo, ndr ) tutti gli italiani». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

