Infortunio Vlahovic | niente Pisa ma il serbo punta già la trasferta di Udine Gli aggiornamenti e le sue condizioni

Il centravanti serbo non sarà in campo nella partita contro il Pisa a causa di un infortunio. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni indicano che l’obiettivo è recuperare in vista della prossima trasferta contro l’Udine. La sua assenza nella gara odierna è stata decisa per evitare complicazioni e garantire il rientro in forma. La squadra si prepara senza di lui per questo impegno.

Kayode Juve, bianconeri stregati dalla crescita del laterale del Brentford: scout già in missione in Inghilterra! Gli aggiornamenti Perin via dalla Juve? Il portiere ha una chiara volontà per quanto riguarda il suo futuro: cosa filtra in vista dell’estate Schlager Juve, rivelazione sul mediano in scadenza col Lipsia: contatti tra le parti lo scorso gennaio, cosa filtra per l’estate Carnesecchi Juve, l’Atalanta ha fissato il prezzo: servirà questa offerta per convincere la Dea a cederlo in estate. Ultime Giuntoli, non solo la Roma su di lui: l’ex Juve è stato avvistato in questo stadio. Ecco tutti i dettagli Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Vlahovic: niente Pisa, ma il serbo punta già la trasferta di Udine. Gli aggiornamenti e le sue condizioni Cagliari, le ultime sull’infortunio di Borrelli: le novità sulle sue condizioni! Tutti gli aggiornamentiI rossoblù hanno ripreso subito gli allenamenti in vista del prossimo impegno casalingo di Serie A: domenica 21 dicembre alle 12:30, all’Unipol... Conferenza stampa Spalletti pre Juve Pisa: «La squadra vera si vede soprattutto nei momenti di difficoltà. Vlahovic punta Udine, domani niente. Rinnovo? In settimana…»Openda Juve, l’attaccante bianconero continua a non convincere: il suo futuro sembra essere già scritto. Contatto tra VLAHOVIC e PABLO MARÍ: la moviola di Fiorentina-Juventus | Serie A Enilive | DAZN Tutto quello che riguarda Infortunio Vlahovic. Temi più discussi: Vlahovic convocato per Juventus-Pisa? La situazione dopo l'infortunio e lo scenario verso sabato; Vlahovic, la Juve adesso lo sa e ci riprova. Spunta la data del possibile ritorno in campo; Juventus, segnali da Vlahovic: può farcela per il Pisa; Il rientro di Vlahovic e Milik che sorprende: gol Juve, Spalletti dice tutto. FLASH | Infortunio Vlahovic, c’è il verdetto per Juventus-Pisa: annuncio di SpallettiInfortunio Vlahovic - Arriva il verdetto riguardo il rientro di Dusan Vlahovic. C'è la decisione definitiva per Juventus ... fantamaster.it FLASH | Juventus, quando torna Vlahovic dall’infortunio: c’è la svolta!Infortunio Vlahovic - Buone notizie in casa Juventus sul rientro di Vlahovic: è arrivata la svolta, ecco cosa filtra per la sfida col Pisa! fantamaster.it Si rivede Dusan Vlahovic L'attaccante serbo, fuori per infortunio dalla fine di novembre, ha lavorato parzialmente con il resto del gruppo Possibile convocazione già per Juventus-Pisa, match della 28a giornata di Serie A in programma sabato - facebook.com facebook Era il 29 novembre. Oggi oltre tre mesi dopo da quel lungo infortunio, Dusan #Vlahovic si è allenato parzialmente in gruppo Il rientro del 9 sarà fondamentale per le ambizioni quarto posto della #Juventus, in attesa di sciogliere il nodo rinnovo @Bari x.com