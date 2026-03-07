In fiamme monopattino elettrico in un appartamento di Limbiate | soccorso il proprietario

Un incendio ha coinvolto un monopattino elettrico in un appartamento di Limbiate, con il proprietario che è stato soccorso dai vigili del fuoco. L’incendio si è sviluppato poco dopo le 10 in un condominio della zona, provocando il rapido intervento delle forze di emergenza. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio, mentre le cause del rogo sono ancora da chiarire.

Limbiate: le fiamme hanno pesantemente danneggiato anche un divano che si trova nella stessa stanza. Sul posto vigili del fuoco, soccorritori del 118 e forze dell’ordine - facebook.com facebook