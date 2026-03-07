Goretzka-Luis Diaz come in spiaggia | che gol del Bayern!

Il Bayern Monaco ha vinto 4-1 contro il Borussia M'Gladbach nell'anticipo del venerdì di Bundesliga. Gli autori dei gol sono stati Luis Diaz, Laimer, Musiala su rigore, Nicolas Jackson e Mohya. Luis Diaz ha segnato con un tiro che ha ricordato una giocata da spiaggia, mentre Goretzka ha fornito un assist decisivo. La partita ha visto anche l'intervento di diversi giocatori della squadra bavarese.

Gli highlights della vittoria per 4-1 del Bayern Monaco sul Borussia M'Gladbach nell'anticipo del venerdì di Bundesliga: gol di Luis Diaz (su assist geniale dell'obiettivo di calciomercato di tante big, italiane comprese, Goretzka), Laimer, Musiala (su rigore), Nicolas Jackson e Mohya.