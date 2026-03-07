In questa giornata di Serie A, si sfidano Cagliari e Como con partite trasmesse in diretta, offrendo aggiornamenti su risultati, moviola e cronaca in tempo reale. La 28esima giornata del campionato vede le due squadre scendere in campo per conquistare punti preziosi. La cronaca delle partite, con sintesi e tabellini, viene aggiornata costantemente per seguire ogni momento delle sfide.

Calciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta Milan, Cardinale a Milanello alla vigilia del derby con l’Inter: il gesto non è passato inosservato. La ricostruzione Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Genoa Roma: «Non voglio più parlare della rimonta subita con la Juventus. Il gol di Gatti non può condizionare il giudizio!» Infortunio Diao: il Como perde il suo gioiello prima del match con il Cagliari. Il motivo e le sue condizioni, cos’è successo! Conferenza stampa Chivu alla vigilia di Milan Inter: «Dobbiamo essere la nostra miglior versione ma l’identità e le ambizioni che ci... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: in campo Cagliari Como

Diretta gol Serie A LIVE: in campo Cagliari LazioMontero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli.

Diretta gol Serie A LIVE: Cagliari Parma in campo!Feyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie Materazzi va alla Juventus?...

Diretta LIVE Serie A 2025 | Como–Cagliari & Lecce–Verona | Risultati in Tempo Reale

Approfondimenti e contenuti su Cagliari Como.

Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Cagliari-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Parma - Cagliari in Diretta Streaming | DAZN IT; Cagliari Como: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky.

DIRETTA/ Cagliari Como (risultato 0-0) video streaming tv: Esposito vs Douvikas! (Serie A, oggi 7 marzo 2026)Diretta Cagliari Como streaming video tv: i lariani vedono realmente la qualificazione in Champions League, isolani vicini alla salvezza. ilsussidiario.net

Cagliari-Como: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeLa partita tra Cagliari e Como è in programma alle ore 15 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Liteta, Sulemana; ... tuttosport.com

#Cagliari- #Como, le formazioni ufficiali x.com

Cagliari-Como: ecco le formazioni ufficiali della sfida delle 15 - facebook.com facebook