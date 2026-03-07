Cervara di Roma il paese degli artisti | ecco perché viene chiamato così

Cervara di Roma è un piccolo borgo situato a pochi chilometri da Roma che conta meno di 500 abitanti. Il paese è famoso come il “paese degli artisti” grazie alla presenza di numerosi artisti e creativi che hanno scelto di viverci e lavorarci nel corso degli anni. Le sue strade e le sue case sono spesso decorate da opere e installazioni che testimoniano la vivacità culturale del luogo.

A pochi passi da Roma c'è un piccolo borgo che ospita meno di 500 anime, capace di incantare il fortunato avventore. Cervara è molto più di un semplice centro abitato: è il paese degli artisti, un piccolo tesoro d'arte e cultura a disposizione di tutti. Uno scrigno sempre aperto da cui attingere quiete e ispirazione. Cervara, il paese degli artisti. Cervara è conosciuto per il essere il paese di poeti e artisti. In effetti, a partire dal 1800 sono stati numerosi quelli che l'hanno scelto come luogo per vivere, lasciando traccia della loro illustre permanenza. Tra i grandi nomi che hanno soggiornato in questo piccolo borgo, che si erge a ridosso Parco Naturale regionale dei Monti Simbruini, vale la pena di ricordare Ernest Hébert.