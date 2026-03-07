Bedonia un modello educativo che sfida lo spopolamento

Il 5 marzo all’Asilo Nido di Bedonia si è svolta una conferenza stampa durante la quale il sindaco Gianpaolo Serpagli ha presentato all’assessora regionale Isabella Conti il progetto “Infanzia 365”. Si tratta di un modello educativo integrato che mira a offrire servizi per l’infanzia e coinvolge le istituzioni locali e regionali. La presentazione è avvenuta davanti a rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore.

Il Comune dell'Alta Val Taro presenta "Infanzia 365" all'assessora regionale Isabella Conti: servizi 0-6 anni aperti tutto l'anno, rette azzerate e uno sguardo fino agli 11 anni Il progetto garantisce l'apertura continuativa dei servizi per dodici mesi l'anno, con orario esteso dalle 7.30 alle 18.30, rette azzerate per le famiglie (al netto dei pasti e grazie al contributo INPS) e una solida coerenza pedagogica che integra nido e scuola dell'infanzia in un sistema unico. I dati confermano l'efficacia del modello: le iscrizioni sono più che triplicate dall'avvio del progetto nel 2019, rendendo necessaria l'apertura di una nuova sezione. Il costo complessivo annuale del servizio ammonta a 382.