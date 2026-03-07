? LIVE! Atalanta-Udinese 1-2 tutti gli aggiornamenti in diretta

Nella partita tra Atalanta e Udinese, i friulani si sono imposti per 2-1 con i gol di Kristensen al 39’ e Davis al 55’, mentre Scamacca ha accorciato le distanze al 75’ per i bergamaschi. La formazione dell’Atalanta si è schierata con il 3-4-2-1, e le sostituzioni hanno coinvolto vari giocatori nel corso del secondo tempo. La partita è stata seguita in tempo reale con aggiornamenti continui.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (57' Krstovic), Hien, Kolasinac; Bellanova (57' Zappacosta), Musah (46' De Roon), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (57' Zalewski), Kamaldeen; Scamacca. A disp. Sportiello, Rossi, Djimsiti, Ahanor, Bakker, Levak, Vavassori. All. Palladino. Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic (46' Zarrraga); Ehizibue, Piotrowski (62' Miller), Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara (80' Arizala); Zaniolo (62' Atta), Davis (76' Buksa). A disp. Padelli, Sava, Nunziante, Camara, Bayo, Gueye. All. Runjaic. 79' – Ancora Scamacca, ha pareggiato l'Atalanta! Brutta palla persa in uscita dai friulani: Okoye si supera su Krstovic, ma sulla ribattuta ancora Scamacca, ancora di testa, ribadisce in rete.