? LIVE! Atalanta-Udinese 0-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle 18:00 si gioca la sfida tra Atalanta e Udinese, terminata con il punteggio di 0-0. La formazione dell’Atalanta schiera Carnesecchi tra i pali, con Kossounou, Hien e Kolasinac in difesa. In mediana ci sono Bellanova, Musah, Pasalic e Bernasconi, mentre in attacco giocano Samardzic, Kamaldeen e Scamacca. Segui gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Musah, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Kamaldeen; Scamacca. A disp. Sportiello, Rossi, Djimsiti, Ahanor, De Roon, Zappacosta, Bakker, Zalewski, Levak, Vavassori, Krstovic. All. Palladino. Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp. Padelli, Sava, Nunziante, Arizala, Zemura, Atta, Miller, Zarraga, Camara, Bayo, Gueye, Buksa. All. Runjaic. 15' – Dopo il primo quarto d'ora gara ancora ferma sullo 0-0. Un paio di sussulti nerazzurri firmati Bellanova e Scamacca, Udinese vicino al gol con un destro secco da fuori di Ehizibue.