Una settimana sulla Costa Toscana dedicata a Max Pezzali con il Festival di Sanremo 2026 visto dal Party Boat. I partecipanti sono stati invitati a salire a bordo della nave Costa Toscana per seguire gli eventi dell’artista e prendere parte alla conferenza stampa. L'iniziativa ha coinvolto un gruppo di persone pronte a vivere l’esperienza sul mare.

“Preparati, oggi è la tua giornata fortunata. Salirai a bordo di Costa Toscana per seguire gli eventi di Max Pezzali e parteciperai anche alla conferenza stampa”. Quando ho ricevuto questa telefonata ho capito subito che stava per iniziare qualcosa di speciale. Ancora incredula, sono salita a bordo della maestosa Costa Toscana, la nave ormeggiata al largo di Sanremo durante la settimana del Festival. Era la mia prima crociera e, lo ammetto, partivo con qualche pregiudizio. Pensavo fosse un tipo di viaggio lontano dal mio modo di vivere le esperienze. In realtà è bastato pochissimo per ricredermi. Costa Toscana è una vera città galleggiante: ristoranti per tutti i gusti, bar aperti a ogni ora, spazi giganteschi, cabine luminose e curate nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Una settimana sulla Costa Toscana con Max Pezzali: il Festival di Sanremo 2026 visto dal Party Boat

Max Pezzali è stato protagonista a Sanremo 2026: sulla nave Costa Toscana è andato in onda il "Max Forever - The Party Boat": il recap(askanews) – Con la serata Love Boat si è chiusa la settimana della Crociera della Musica, il progetto con cui Costa Crociere ha rinnovato per il...

Leggi anche: Max Pezzali sulla Costa Toscana: Party Boat, nuove date a Milano e spoiler sulla serie degli 883

Contenuti e approfondimenti su Costa Toscana.

Temi più discussi: A bordo della nave che diventa media: dentro la strategia di Costa Crociere a Sanremo; Sul livello del mare | La Costa Toscana secondo Vittorio Moretti e Andrea Lonardi; Costa Crociere, villaggi vacanze galleggianti che affiancano i grandi eventi; Sanremo, Regione Liguria su Costa Toscana celebra la blue economy.

Una settimana sulla Costa Toscana con Max Pezzali: il Festival di Sanremo 2026 visto dal Party BoatPreparati, oggi è la tua giornata fortunata. Salirai a bordo di Costa Toscana per seguire gli eventi di Max Pezzali e parteciperai anche alla conferenza stampa. Quando ho ricevuto questa telefonata ... superguidatv.it

A bordo della Costa Toscana la settimana di Sanremo diventa un viaggio nella musica: la visione di Giovanna Loi di Costa CrociereDurante la settimana di Sanremo, la Costa Toscana cambia ritmo e identità, trasformandosi in una nave dove la musica è al centro di tutto. superguidatv.it

Divertimento e musica a bordo di Costa Toscana: dalla residency di Max Pezzali fino alla Mesh LED diventata un fenomeno virale. «Ingredienti unici per un’esperienza non replicabile». Ecco perché il palco sul mare di Costa Crociere è oggi parte integrante d x.com

La passeggiata notturna sulla Costa Toscana Leggi il mio ultimo articolo La passeggiata notturna sulla Costa Toscana. Camminare sulla passeggiata esterna della nave Costa Toscana, di notte, è un’esperienza che mi ha sorpreso più di quanto immaginass - facebook.com facebook