Sondaggi 2026 | crollo Lega e parità sul referendum giustizia

I sondaggi pubblicati nel 2026 mostrano un calo significativo dei consensi per la Lega e una situazione di parità tra coloro che sono favorevoli e contrari al referendum sulla riforma della giustizia. I dati elettorali del 6 marzo evidenziano un cambiamento rispetto alle precedenti tendenze di voto e di opinione pubblica, indicando una possibile svolta nel panorama politico e referendario del paese.

I dati elettorali del 6 marzo 2026 segnano un’inversione di tendenza preoccupante per la maggioranza uscente e per il fronte referendario favorevole alla riforma della giustizia. La supermedia Youtrend rivela come il distacco tra le coalizioni si sia assottigliato drasticamente, con il centrodestra che perde punti critici a favore dell’opposizione. L’ultima rilevazione, pubblicata poco prima del blackout elettorale di due settimane, mostra un panorama politico in rapida evoluzione verso l’equilibrio perfetto tra i due schieramenti principali. Il referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo vede ora il “Sì e il No virtualmente appaiati, con un margine di vantaggio che si è ridotto di oltre un punto percentuale nell’ultimo settimana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum Giustizia, negli ultimi sondaggi No e Sì quasi in parità: ridotta la distanza tra i due blocchi

Nei sondaggi sul referendum giustizia 2026 ora il No è avanti: cosa dice la rilevazione

SONDAGGIO POLITICO EMG SUL REFERENDUM GIUSTIZIA 11 FEBBRAIO 2026

#Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto (e variazione rispetto al 19 febbraio): FdI 28,8% (-0,5) PD 21,6% (-0,5) M5S 12,4% (+0,6) FI 8,7% (-0,4) AVS 6,7% (+0,3) Lega 6,5% (-0,6) Azione 3,3% (-0,1) FN 3,2% (+0,2) IV 2,2% (-0,2) - facebook.com facebook