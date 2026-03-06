Serie A Napoli-Torino | probabili formazioni e dove vederla in tv

Questa sera alle 20:45 allo stadio Maradona si sfidano Napoli e Torino nella 28ª giornata di Serie A 202526. Il Torino cerca di confermare il risultato dell’andata, mentre il Napoli punta a vincere davanti al proprio pubblico. Le probabili formazioni sono state annunciate e la partita sarà trasmessa in diretta televisiva. Entrambe le squadre si preparano a scendere in campo con determinazione.

Questa sera alle 20:45 i granata scenderanno in campo al “Maradona”. Dopo l’1-0 dell’andata, la squadra di D’Aversa vuole concedersi il bis contro gli azzurri Il Torino torna in campo questa sera per una sfida dal grande peso specifico. Alle 20:45, allo stadio Maradona, i granata affrontano il Napoli nel match valido per la 28ª giornata di Serie A 202526, con l’obiettivo di dare continuità al successo dell’andata e provare a scrivere una pagina che manca da oltre quindici anni. La vittoria per 1-0 ottenuta nella gara di andata, infatti, apre uno scenario storico: il Torino potrebbe battere il Napoli in entrambe le sfide stagionali di campionato per la prima volta dal 200809. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Serie A, Torino-Cremonese: probabili formazioni e dove vederla in tvIl Torino apre il sabato della quindicesima giornata di Serie A ospitando alle 15 la Cremonese in una sfida che, per motivazioni e momento, racconta... Leggi anche: Serie A, Sassuolo-Torino: probabili formazioni e dove vederla in tv Juventus-Galatasaray 3-2: gol e highlights | Champions League Contenuti utili per approfondire Serie A Napoli Torino probabili.... Temi più discussi: Napoli-Torino: probabili formazioni e statistiche; Pronostico Napoli-Torino quote 28ª giornata Serie A; Napoli-Torino: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Dove vedere Napoli-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Napoli-Torino: probabili formazioni. Gilmour titolare, Alisson nel tridenteProbabili formazioni di Napoli e Torino, le due squadre si affrontano per la 28esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. areanapoli.it SSCN - Serie A, Napoli-Torino, i precedenti e l'analisi del matchNAPOLI - I precedenti di Napoli-Torino. Sono 79 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Napoli: bilancio di 32 successi azzurri (ultimo 2-0, Serie A 2024/25), 35 pareggi (ultimo 1-1, Serie A 2023/ ... napolimagazine.com #Napoli-#Torino, la probabile formazione di Antonio Conte. Il tecnico punta su Gilmour e Alisson Santos. Calcio d'inizio alle ore 20:45. - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Torino x.com