Riapre la tratta Messina-Taormina | A Catania disagi permanenti

Da sabato 7 marzo 2026 la linea ferroviaria tra Messina e Taormina sarà di nuovo operativa, dopo i lavori straordinari necessari a riparare i danni causati dal ciclone Harry. La riapertura riguarda la tratta tra Messina e Catania, mentre a Catania si registrano disagi permanenti legati alla circolazione ferroviaria. La ripresa del servizio interessa anche la linea tra Catania e Siracusa.

Da sabato 7 marzo 2026 riprenderà la circolazione ferroviaria tra Messina e Taormina lungo la linea Messina-Catania-Siracusa, a seguito del completamento dei lavori straordinari resisi necessari per riparare i gravi danni causati dal ciclone Harry. Gli interventi di ripristino sono stati portati a termine nei tempi previsti da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che ha avviato i lavori immediatamente dopo l’emergenza, permettendo così la riattivazione della tratta. Secondo il Comitato Pendolari Siciliani Ciufer, guidato da Giosuè Malaponti, rimagono, però, criticità sulla tratta Taormina-Catania, penalizzata dal 13 novembre 2025 da limitazioni operative legate alla funzionalità della stazione di Catania Centrale, che impediscono il regolare ricovero dei treni e la gestione delle coincidenze. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Ciclone Harry, Schifani a Taormina: sopralluogo tra danni e interventi del Consorzio Messina-CataniaIl presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha compiuto un sopralluogo a Mazzeo, frazione di Taormina, duramente colpita dal ciclone... Contenuti e approfondimenti su Riapre la tratta Messina Taormina A.... Temi più discussi: Riapre la tratta Messina-Taormina: A Catania disagi permanenti :: Segnalazione a Catania; FERROVIA IONICA, VERSO LA RIAPERTURA LA TRATTA MESSINA–TAORMINA; La ferrovia devastata dal ciclone Harry, tra pochi giorni torneranno i treni tra Messina e Taormina; Riapre il tratto ferroviario Messina-Taormina, ma la stazione di Catania Centrale resta bloccata da un'impalcatura. Riapre domani la tratta ferroviaria tra Messina e Taormina, ancora criticità a CataniaDa domani, Sabato 7 Marzo, riprenderà la circolazione ferroviaria tra Messina e Taormina sulla linea Messina-Catania-Siracusa, dopo la conclusione dei ... 98zero.com Riapre la tratta Messina-Taormina, criticità ancora a CataniaA partire da sabato 7 marzo 2026 sarà ripristinata la circolazione ferroviaria tra Messina e Taormina lungo la linea Messina–Catania–Siracusa, sospesa in ... canalesicilia.it Treni, riapre tratto Messina-Taormina: 'Ma a Catania è tutto fermo' - facebook.com facebook