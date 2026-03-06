Quando i frutteti tornano in città | la sfida dell’agricoltura urbana tra Milano e le metropoli europee

In molte grandi città europee, tra grattacieli e vie trafficate, si stanno sviluppando progetti di agricoltura urbana che coinvolgono frutteti e orti. A Milano, gruppi di cittadini e associazioni stanno riqualificando aree periferiche abbandonate, piantando alberi da frutto come meli, ciliegi e susini. Questi interventi puntano a recuperare spazi dismessi, creando ambienti dedicati alla produzione agricola in città.

Tra i grattacieli e il traffico delle grandi città, sta accadendo qualcosa di inaspettato. Filari di meli, ciliegi e susini stanno riconquistando spazi dimenticati, trasformando aree periurbane abbandonate in luoghi dove la produzione agricola incontra la sostenibilità ambientale. Non si tratta di installazioni effimere o progetti sperimentali destinati a svanire, ma di una tendenza che sta ridisegnando il rapporto tra uomo e natura negli spazi metropolitani. L'Italia, con particolare evidenza nell'area milanese, sta vivendo una fase di riscoperta dell'agricoltura di prossimità. In una nazione che secondo i dati Istat ha perso quasi due aziende agricole su tre negli ultimi quarant'anni, la rinascita di frutteti urbani rappresenta un fenomeno controcorrente che merita attenzione.