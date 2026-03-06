Prima pagina Tuttosport | Altro Leao con Max Barella fai il Lautaro!

La prima pagina di Tuttosport di oggi, venerdì 6 marzo 2026, riporta notizie sul Milan e sul calcio in generale. Tra le notizie, si parla di un altro Leao con Max e di Barella, con un riferimento a Lautaro. La rassegna stampa copre gli aggiornamenti più recenti riguardanti le squadre e i protagonisti del campionato.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 06 marzo 2026. Vediamo assieme le principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di prendere più notizie sul Milan. Spazio anche alla Juventus, che chiama Vicario in Italia. E' però, ora anche del Tennis, con Sinner che batte il ceco Svrcina alle Indian Wells, e Musetti che sfida Kecmanovic. Alle ore 20, invece, su Rai2 ci sarà l'apertura delle paralimpiadi a Verona. Presenti 16 mila tifosi per la sfida tra Italia e USA i hockey sul ghiaccio. Ritornando sul calcio, piccolo paragrafo anche su Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, che vuole ben presto archiviare il discorso salvezza.