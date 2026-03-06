perseguita la ex con messaggi e mail e appostamenti a lecce il provvedimento contro un 38enne

A Lecce, un uomo di 38 anni è stato colpito da un provvedimento che gli vieta di avvicinarsi all’ex compagna, obbligandolo a indossare un braccialetto elettronico. Contestualmente, un altro uomo di 31 anni è stato sottoposto a divieto di avvicinamento per aver perseguitato una donna attraverso messaggi, email e appostamenti. Entrambi i casi riguardano comportamenti di cyberstalking e molestie.

Divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Lecce, dove un uomo di 31 anni è stato raggiunto dalla misura cautelare per cyberstalking nei confronti di una donna di 38 anni. Il provvedimento è stato disposto dal GIP presso il Tribunale di Lecce su richiesta della Procura, a seguito di reiterate condotte persecutorie che hanno causato un forte stato di ansia nella vittima. Cyberstalking a Lecce Modalità delle condotte persecutorie Sequestro di dispositivi elettronici Divieto assoluto di avvicinamento Cyberstalking a Lecce Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Sezione Operativa Distrettuale per la Sicurezza Cibernetica ha notificato la misura cautelare all’uomo, residente in provincia di Lecce. 🔗 Leggi su Virgilio.it

