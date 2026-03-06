Pa non solo patenti e tessere sanitarie | entro un anno tutti i documenti nell’It-wallet

Entro un anno, tutti i documenti nel portafoglio digitale degli italiani saranno integrati nell’It-wallet. Oltre alla patente e alla tessera sanitaria, anche altri documenti verranno caricati nel sistema digitale. La riforma mira a semplificare l’accesso ai documenti, eliminando la necessità di portare con sé copie cartacee o file fisici. La transizione coinvolgerà cittadini e amministrazioni pubbliche.

In un anno, il portafoglio digitale degli italiani sarà rivoluzionato. Non solo la patente e la tessera sanitaria, già presenti dalla fine del 2024. Ma anche tutti gli altri della. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Pa, non solo patenti e tessere sanitarie: entro un anno tutti i documenti nell’It-wallet IO: Patente, Tessera Sanitaria e oltre: 10 milioni di IT-Wallet, digitalizzazione PA ancora in evoluzione.Oltre 10 Milioni di Italiani con Patente e Tessera Sanitaria su IO: Cresce l’Adozione di IT-Wallet, ma la Digitalizzazione della PA è Ancora Lontana... Patenti italiane con documenti falsi: 15 persone denunciate nel 2025L'episodio più recente si è verificato il 3 dicembre, quando un uomo di nazionalità egiziana si è presentato alla Motorizzazione di Venezia per...