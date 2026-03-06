Mondo ATA questa settimana parliamo di | che fine hanno fatto l’operatore scolastico e il nuovo funzionario? Te lo diciamo noi e ti ricapitoliamo ciò che è successo in settimana Iscriviti gratuitamente

Da orizzontescuola.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Mondo ATA”, questa settimana parliamo di: licenziamento dopo l’assunzione. Posizioni economiche … e adeso? E ti ricapitoliamo ciò che è successo in settimana. Iscriviti gratuitamenteMondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci.

Contenuti utili per approfondire Mondo ATA questa settimana parliamo di....

Temi più discussi: Mondo ATA, questa settimana parliamo di: che fine hanno fatto l'operatore scolastico e il nuovo funzionario? Te lo diciamo noi e ti ricapitoliamo ciò che è successo in settimana. Iscriviti gratuitamente; Mondo ATA, questa settimana parliamo di: licenziamento dopo l'assunzione. Posizioni economiche … e adesso? E ti ricapitoliamo ciò che è successo in settimana. Iscriviti gratuitamente; Posizioni economiche ATA 2026: pubblicazione e ricorsi sulle graduatorie provvisorie dopo le prove finali; Nuovo contratto ATA: aumenti, carriera e formazione digitale.

Inaugurata XXV Settimana di lingua italiana nel mondo in PoloniaSi è aperta a Varsavia la XXV edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, svolta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e dedicata quest'anno al tema Italofonia: lingua ... ansa.it

Italia nel mondo, la Settimana della Lingua Italiana in SerbiaSi tiene dal 2001 nella seconda metà di ottobre a ogni latitudine. La Settimana della Lingua Italiana nel mondo, organizzata dalla rete diplomatico-consolare e dagli Istituti Italiani di Cultura in ... tg24.sky.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.