Weston McKennie ha dichiarato che lavorare con l'allenatore Spalletti gli ha permesso di crescere come giocatore e di vivere un’esperienza intensa. La sua evoluzione in maglia Juventus si è consolidata attraverso il quotidiano impegno e le sfide affrontate sul campo. McKennie ha sottolineato come il rapporto con l’allenatore abbia contribuito in modo significativo al suo sviluppo professionale.

La traiettoria del centrocampista ha mostrato una crescita costante, alimentata da un impegno quotidiano e da esperienze maturate in diversi contesti. Ogni tappa della carriera ha stimolato la capacità di lottare per obiettivi alti e ha contribuito a definire un profilo professionale sempre più completo. Collaborare con luciano spalletti si è rivelato un’esperienza intensa, che richiede concentrazione e disciplina quotidiana. La fiducia reciproca e una comunicazione chiara hanno favorito una crescita continua e hanno ampliato la sicurezza nel proprio gioco. Nel contesto attuale, McKennie assume un ruolo di riferimento a centrocampo, influenzando le dinamiche di squadra con ritmo, intensità e visione di gioco. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - McKennie: «Spalletti mi ha fatto crescere, un'esperienza intensa lavorare con lui»

Juventus, McKennie esce allo scoperto: «Lavorare con Spalletti è un’esperienza intensa. Così mi ha aiutato a crescere»Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: il Barcellona insiste! Cresce l’ottimismo tra i catalani per una ragione Griezmann Orlando City, gli...

McKennie a SBI: «Spalletti mi ha aiutato a crescere e a giocare con maggior sicurezza. Ci sono due cose che chiede ogni giorno»di Redazione JuventusNews24McKennie a SBI: «Spalletti mi ha aiutato a crescere e a giocare con maggior sicurezza».

Tutto quello che riguarda McKennie Spalletti mi ha fatto crescere....

Temi più discussi: Spalletti prima del Galatasaray: Sensazioni da grande serata. McKennie terzino, dispiace per lui; McKennie e la mossa di Spalletti per sfidare il Galatasaray. Yildiz-Bremer-Perin, Lucio sceglie così!; McKennie rinnova con la Juventus, accordo ad un passo: mossa chiave per il progetto Spalletti, quando firma e i dettagli del nuovo contratto; Galatasaray e Roma, per Juve e Spalletti sono i giorni decisivi.

Juventus, McKennie ha rilasciato queste dichiarazioni su Luciano Spalletti e sulla sua crescita in bianconero. Cosa ha dettoWeston McKennie, centrocampista della Juventus, ha parlato a SBI per inquadrare la sua stagione in bianconero. Le dichiarazioni. Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio ... calcionews24.com

Juventus, McKennie: Lavorare con Spalletti? Un'esperienza forte, concentrazione e disciplina. Mi ha aiutato a crescereLe parole del centrocampista americano su Spalletti e sui Mondiali da disputare in casa con gli Stati Uniti. msn.com

#McKennie parla così a SBI Queste le dichiarazioni del centrocampista della #Juventus, che ha speso parole importanti anche per #Spalletti L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook

Spalletti: «McKennie è un calciatore forte, fortissimo: l’abbiamo messo in ogni angolo del campo e lui “porta a casa sempre il fritto” e questo dice molto dello spessore e del valore del giocatore. Sotto l’aspetto della qualità della persona, del bravo ragazzo, l x.com