Marco Baldini ha rivelato durante la trasmissione Ciao Maschio di aver deciso di suicidarsi nel 2016. L’intervista è andata in onda sabato alle 17 e vede come ospite l’ex conduttore radiofonico, che si è aperto su un momento difficile della sua vita. La De Girolamo ha condotto il colloquio nel quale Baldini ha condiviso questa sua decisione passata.

Marco Baldini si racconta a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato alle 17.05 su Rai 1. Nel corso dell'intervista, il conduttore radiofonico ripercorre gli anni più difficili della sua vita, segnati dalla dipendenza dal gioco e da scelte sbagliate che hanno cambiato il corso della sua carriera. "L'errore più grosso che ho fatto in vita mia è stato confondere soldi e successo: pensavo che più soldi hai più sei bravo, più hai successo. Avevo soldi ma volevo averne di più e mi sono imbucato in affari che poi ho scoperto essere poco leciti. Per mascherare delle grosse uscite di denaro all'inizio con il mio avvocato inventammo la storia del gioco.

© Liberoquotidiano.it - Marco Baldini, dichiarazione sconvolgente a Ciao Maschio: "Nel 2016 avevo deciso di suicidarmi"

