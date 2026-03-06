Liste d'attesa sanitarie e gara per l'acqua pubblica | le delibere in giunta regionale oggi
Oggi in giunta regionale sono state approvate diverse delibere, tra cui una riguardante le liste d’attesa sanitarie e un atto che revoca la gara sull’acqua pubblica, sospesa dal Tar. La riunione ha visto quindi l’approvazione di queste decisioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze. Le delibere entreranno ora in fase di attuazione.
La giunta approva un pacchetto di delibere sulla sanità e l'atto che revoca la gara sull'acqua pubblica dopo lo stop del Tar.
