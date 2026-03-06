Leao all' Inter e Thuram al Milan? Quelli che potevano giocare il derby dall' altra parte poi

Negli ultimi anni, le sessioni di mercato hanno portato a cambiamenti importanti nelle rose di Milan e Inter, con alcuni giocatori che avrebbero potuto giocare il derby dall'altra parte. Leao e Thuram sono stati al centro di queste possibili svolte, ma alla fine i loro percorsi sono rimasti distanti dalle rispettive tifoserie. Le trattative e le decisioni prese hanno modificato gli equilibri, lasciando le ipotesi di un derby diverso solo come suggestioni di mercato.

Nel secolo scorso era sicuramente peggio, in termini di percezione popolare: quando qualche giocatore passava da una sponda all'altra della stessa città, o si era verificato anche solo qualche abboccamento, per i diretti interessati rischiava di farsi dura in termini ambientali. La globalizzazione ha poi parzialmente mitigato intransigenza e severità. Esistono però anche sliding doors che sono semplicemente nuda cronaca e si limitano a generare semplicemente qualche riflessione senza risposta: come sarebbe andata se quel giocatore invece di vestire una maglia, avesse vestito l'altra? Porte scorrevoli, allora: ne prendiamo in esame cinque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

