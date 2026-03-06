Eataly Milano Smeraldo organizza ogni mercoledì alle 19 una rassegna intitolata Jazz Bar, dedicata ai protagonisti della storia del jazz. L’evento combina musica dal vivo, comicità e momenti di convivialità, offrendo ai presenti un’esperienza che unisce piacere gastronomico e intrattenimento. La serata si svolge all’interno delle strutture di Eataly, con spettacoli programmati per ogni appuntamento.

Eataly Milano Smeraldo celebra il piacere di vivere il tempo tra gusto, musica e risate. Ogni mercoledì alle 19, Jazz Bar, la rassegna che celebra i protagonisti della storia del jazz, con spettacoli in programma. Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 11 marzo in programma Bill Evans potrait in Jazz con Daniele Comoglio sax, Michelangelo Decorato pianoforte, Attilio Zanchi contrabbasso, Francesco D’Auria batteria. Il concerto racconta Bill Evans e il suo Portrait in Jazz, uno dei dischi fondamentali della storia del jazz. Ogni giovedì alle 19, il Cocktail & Comedy, un’esperienza che unisce il piacere di un aperitivo con il divertimento della stand-up comedy. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Jazz, comicità e gusto. Gli ingredienti perfetti. Basta solo scegliere

