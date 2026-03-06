Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN oggi si aggira a 0,1406 €kWh, secondo i dati aggiornati al 6 marzo 2026. L’indice riflette le variazioni orarie e rappresenta il valore ufficiale dell’energia elettrica nel mercato nazionale. Questa cifra viene pubblicata quotidianamente e viene usata come punto di riferimento per le tariffe e le contrattazioni.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 6 Marzo 2026 si attesta a 0,1406 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 5 Marzo 2026, si osservano significative variazioni orarie: il prezzo minimo registrato è stato di 0,1212 €kWh (alle ore 3), mentre il massimo ha raggiunto 0,1723 €kWh (alle ore 19). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate essere la fascia notturna e mattutina (in particolare tra le 2 e le 5), mentre il picco di costo si è verificato nelle ore serali, tra le 18 e le 20. Questo andamento evidenzia l’importanza di una gestione attenta dei consumi, soprattutto per chi dispone di tariffe indicizzate al PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

