Sempre più persone si interrogano sulla reale necessità di seguire routine di bellezza complesse, con dieci passaggi o più. Un tutorial recente mostra una sequenza di prodotti come sieri, primer, oli, maschere e tecniche come contour e baking, tutto prima di colazione. Questa tendenza al minimalismo sta prendendo piede tra chi preferisce semplificare i propri rituali quotidiani di cura della pelle.

Diciamocelo chiaramente: quante volte ti sarà capitato di guardare un tutorial beauty da 45 minuti pensando: "Certo, magari"? Sieri, primer, oli, maschere, contour, baking — e tutto questo prima ancora di fare colazione. Eppure sui social la narrazione dominante continua a essere quella della routine elaborata, del rituale quasi meditativo, del "self-care" che richiede tempo, budget e una dedizione quasi monastica. Per fortuna qualcosa sta cambiando e le donne stanno iniziando a porsi una domanda semplice, quasi rivoluzionaria: e se la vera cura di sé fosse quella che si adatta alla mia vita, non quella che la stravolge? La beauty routine "perfetta" non esiste (e lo sappiamo tutte) Il problema delle routine a 10 step non è certamente estetico, quanto pratico. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Hai davvero bisogno di 10 step di beauty routine? Il minimalismo è la nuova rivoluzione

Questo siero concentrato al retinolo è tutto ciò di cui hai bisogno per la tua routine antirugheSe state cercando il prodotto giusto per prendervi cura della vostra pelle e per assicurarvi una beauty routine che prevenga e contrasti la...

Una routine K-beauty semplice che funziona davveroPerché la skincare “a strati” piace così tanto (anche a chi ha poca pazienza) Ci sono trend che durano una stagione, e poi c’è la routine coreana...

Tutti gli aggiornamenti su davvero bisogno.

Temi più discussi: Lavorare gratis? Quando uno stage può essere davvero utile (oppure no); Trap e lusso: chi ha davvero conquistato chi?; Fabrizio Corbo, nuovo direttore creativo di Erika Cavallini, si racconta: Ho bisogno di sapere che ciò che immagino può esistere davvero; Il piacere è tutto mio. Celebrare la donna, ogni giorno.

Con la piastra GHD Gold a 155€, hai davvero bisogno del parrucchiere?Se siete alla ricerca di uno styling impeccabile, rapido e facile da realizzare a casa, la piastra per capelli GHD Gold è la soluzione perfetta. Originariamente venduta a 249€, ora, grazie all'offerta ... tomshw.it

Hai bisogno di una pausa? Ecco perché ora ChatGpt te lo chiedeMilano, 5 agosto 2025 – Come Netflix che interrompe la maratona di serie tv per chiederti se stai ancora guardando, o le automobili di ultima generazione che, dopo qualche ora di guida, ti ... quotidiano.net

Cerchiamo volontari per la prossima settimana! Al Centro Recupero Ricci “La Ninna” il lavoro non si ferma mai e la prossima settimana abbiamo davvero bisogno di aiuto. I ricci in cura sono tanti e ogni giorno richiede attenzione, energia e presenza. Se puo - facebook.com facebook