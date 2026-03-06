Colpita la porta-droni iraniana Shahid Bagheri | così gli Usa dominano la guerra sul mare

Nella notte è stata confermata la perdita dell’ultima nave porta-droni iraniana, il “Shahid Bagheri”. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito la nave, che si trovava in acque internazionali. La nave era considerata un elemento importante nelle operazioni marittime iraniane. La notizia è stata diffusa dalle autorità statunitensi senza ulteriori dettagli.

Nella notte, è arrivata la conferma della perdita dell'ultima nave porta-droni iraniana, il “Shahid Bagheri”. Il Pentagono infatti ha diffuso immagini dell'unità navale delle Guardie della Rivoluzione Islamica (o pasdaran) mentre viene colpita almeno due volte trovandosi in mare aperto. Le prime voci sulla perdita della nave avevano cominciato a circolare il 2 marzo, ma solo oggi il CENTCOM (il Comando Centrale Usa per le operazioni in Medio Oriente e Asia centrale) ne ha dato conferma con un breve filmato. Da portacontainer a porta-droni. Il “Shahid Bagheri” era stato consegnato alla marina dei pasdaran a febbraio del 2025, dopo il completamento delle prove in mare effettuate a ultimazione dei lavori di conversione terminati ad agosto del 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

