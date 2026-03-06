Dal 7 marzo al 7 giugno 2026, il Museo Storico della Fanteria ospiterà la mostra intitolata “Caravaggio e i maestri della luce”. L’esposizione presenta opere di artisti collegati al pittore e approfondisce l’uso della luce e dell’ombra nelle loro creazioni. L’evento si rivolge a un pubblico interessato alla storia dell’arte e alle tecniche pittoriche. La mostra sarà aperta durante tutto il periodo e accessibile al pubblico.

Dal 7 marzo al 7 giugno 2026 arriva a Roma la nuova mostra "Caravaggio e i maestri della luce" presso il Museo Storico della Fanteria. Un'esposizione che celebra il grandioso e rivoluzionario artista Michelangelo Merisi da Caravaggio, uno dei protagonisti indiscussi della storia dell'arte e genio che ha segnato in modo indelebile la pittura del Seicento. La sua visione innovativa è stata fonte di ispirazione internazionale, influenzando generazioni di artisti in tutta Europa.

© Sololaroma.it - Caravaggio e i maestri della luce: mostra a Roma 2026

CARAVAGGIO E I MAESTRI DELLA LUCE - Museo Storico della Fanteria, Roma

