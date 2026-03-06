Bologna-Verona domenica 08 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 8 marzo 2026 alle 15:00 si gioca Bologna-Verona, con le formazioni che sono state annunciate e le quote già disponibili. Il Bologna, che ha ottenuto risultati positivi nelle ultime partite, cerca di confermare il momento favorevole in un incontro che si svolge allo stadio di casa. Il Verona arriva al match con l’obiettivo di ottenere un risultato importante.

Il Bologna è in ripresa e vuole dare continuità agli ultimi buoni risultati trovando un'altra vittoria nel match casalingo contro il Verona. I felsinei ospitano l'Hellas al Dall'Ara domenica pomeriggio per la 28esima giornata di Serie A con l'obiettivo di centrare la quarta vittoria consecutiva che metterebbe definitivamente alle spalle il momento negativo dei mesi.