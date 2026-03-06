Al via la rassegna dedicata al documentario | si parte con The dialogue police

La Biblioteca Malatestiana ha annunciato la programmazione cinematografica di marzo 2026, iniziando con la proiezione di

Stefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend La Biblioteca Malatestiana presenta la programmazione cinematografica di marzo 2026. Il calendario del mese propone un’offerta articolata che intreccia documentari internazionali, cinema per famiglie, giornate tematiche e cicli di proiezioni dedicati agli utenti della Mediateca, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio audiovisivo della biblioteca e invitare il pubblico a scoprire ogni giorno nuovi percorsi di visione. Sabato 14 marzo sarà la volta di “Niñxs” (Kani Lapuerta, Messico, 2025), frutto di un lavoro documentaristico durato otto anni che segue il percorso di crescita di Karla, una ragazza trans messicana. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Gambettola, al teatro comunale si alza il sipario sulla rassegna dedicata ai più piccoli con "Storie di Kirikù"Al teatro comunale di Gambettola, sabato 7 febbraio, si apre il sipario sulla sezione "Famiglie a teatro" che, sotto la direzione artistica del...

Tutto quello che riguarda Al via la rassegna dedicata al....

Temi più discussi: Pomeriggi al cinema, al via la quarta edizione della rassegna cinematografica; SIENA: IL 6/3 AL VIA LA RASSEGNA LAUS DEO, ELEVAZIONI SPIRITUALI IN MUSICA RICORDANDO IL MAESTRO ORGANARO GIACINTO GUARDA; Firenze, al via la rassegna di musica sacra 'O flos Colende'; Sarezzo, al via la nuova rassegna teatrale Proposta 2026.

San Pietro a Majella, al via la rassegna I concerti del Conservatorio 2026Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la stagione musicale del San Pietro a Majella: giovedì 5 marzo prenderà il via l'edizione 2026 della rassegna I concerti del Conservatorio, in programm ... ansa.it

Nola, al via la rassegna Bruniana Oltreconfine: dialoghi, concerti e presentazioni di libriDal 19 al 22 febbraio a Nola, 36 eventi tra dialoghi, concerti e cene spettacolo, per celebrare la libertà di pensiero, a partire da Giordano Bruno, e celebrare i 10 anni di attività di Infinitimondi. ilmattino.it

The Voice of Italy added a new photo. - The Voice of Italy - facebook.com facebook

“Karim The Dream” è tornato Dopo due match saltati per infortunio, Karim #Benzema è tornato in campo con l’Al #Hilal ed ha siglato una doppietta contro l’Al Najma. La squadra di Simone #Inzaghi ha raggiunto l’Al Nassr, che ha una partita in meno, in cl x.com