Una donna scrive per chiedere se sia normale provare ancora dolore nella zona della cicatrice del cesareo, a sette mesi dal parto. Dopo aver evidenziato che il dolore si manifesta specialmente durante sforzi o quando tiene in braccio il bambino, desidera capire se questa condizione sia comune o richieda attenzione medica. La richiesta si focalizza sulla percezione di disagio persistente in una fase ormai avanzata del post-partum.

Buongiorno dottoressa, dopo il parto (cesareo) avvenuto 7 mesi fa, ho ancora dolore nella zona della cicatrice, soprattutto quando faccio sforzi o tengo in braccio il bambino a lungo. L’ecografia della parete addominale non mostra ernie. È possibile che ci siano aderenze interne che non si vedono facilmente? In questi casi si interviene o si aspetta? La ringrazio per la risposta. Buongiorno signora, il dolore sulla zona della cicatrice dopo sette mesi dal cesareo può essere dovuto a aderenze, cicatrice fibrotica, irritazione dei nervi. In questo senso è importante eseguire una visita ginecologica con ecografia transvaginale. Sarebbe anche utile un’ecografia della cicatrice. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “A 7 mesi dal parto mi fa ancora male la zona della cicatrice del cesareo: è normale?”

