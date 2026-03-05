Yamaha WR125R arriva nelle concessionarie

La Yamaha WR125R è arrivata nelle concessionarie italiane. La moto si rivolge principalmente ai giovani che si avvicinano al mondo delle due ruote, ma è anche adatta a motociclisti più esperti in cerca di un veicolo leggero, versatile e divertente da guidare. La nuova Yamaha WR125R si propone come una scelta interessante sia per chi inizia sia per chi desidera un mezzo agile e affidabile.

(Adnkronos) – La nuova Yamaha WR125R è una moto pensata per avvicinare i più giovani al mondo delle due ruote ma capace di convincere anche motociclisti più esperti alla ricerca di un mezzo leggero, versatile e divertente da guidare. La piccola cross stradale di Yamaha si propone come una soluzione ideale per chi muove i primi passi nel mondo delle moto. Grazie a un'impostazione intuitiva e a una grande maneggevolezza, la WR125R garantisce praticità nell'utilizzo urbano e allo stesso tempo offre il piacere di guida tipico delle moto dual-sport nei percorsi extraurbani. Accessibile già a partire dai 16 anni con patente A1 – oppure dai 18 con patente B – la WR125R si rivolge direttamente alla nuova generazione di motociclisti.