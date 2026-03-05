Stefano De Martino è tornato a far parlare di sé tra le cronache di spettacolo. Dopo aver partecipato a un festival e aver pubblicato un video molto condiviso, il ballerino e conduttore ha attirato l’attenzione del pubblico. La sua presenza è stata molto discussa e ha generato numerosi commenti sui social. La notizia si concentra sulle sue ultime apparizioni pubbliche e sulla risonanza che hanno avuto.

Tra un Festival che incombe e un video che rimbalza ovunque, Stefano De Martino torna al centro della scena. Stavolta non solo per la carriera: a far parlare è la complicità mostrata in alcune immagini social insieme a Elisabetta Canalis, e il gossip si è acceso in un attimo. Il timing, come sempre, è parte della storia. De Martino vive un momento professionale delicatissimo dopo l’investitura pubblica di Carlo Conti, che lo ha scelto come prossimo padrone di casa e direttore artistico del Festival di Sanremo. E mentre si prepara alla sfida più grande, la cronaca rosa trova un varco e lo riempie di riflettori. A far esplodere il gossip è stato l’ultimo numero del settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato alcune immagini social in cui il conduttore appare corpo a corpo e occhi negli occhi con Elisabetta Canalis. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Un colpo di fulmine”. De Martino con la più bella di tutte della tv: boom

Leggi anche: Stefano De Martino con “la più bella di tutte” della tv: esplode il gossip

Stefano De Martino con “la più bella di tutte” della tv: dopo Sanremo 2027 un’altra notizia bomba (VIDEO)Personaggi Tv, Stefano De Martino è nel suo momento più delicato ma entusiasmante: dopo l’investitura di Carlo Conti, per lui si spalancano le porte...

Altri aggiornamenti su Un colpo di fulmine De Martino con la....

Temi più discussi: Stefano De Martino, casa stile New York: living con cinema privato, lampada da 4mila euro e doccia 'dark'; Sal Da Vinci, chi è la moglie Paola Pugliese alla quale è dedicata Per sempre sì: il colpo di fulmine, il primo bacio e i 40 anni insieme; Sal Da Vinci e Paola, un amore nato a 15 anni e consacrato a Mergellina: la dedica di Per sempre sì e la casa sognata sul mare; Affari tuoi, Paola torna a casa a mani vuote.

Stefano De Martino, casa stile New York: living con cinema privato, lampada da 4mila euro e doccia 'dark'Stefano De Martino torna al timone di Stasera tutto è possibile, mentre l’eco dell’annuncio fatto da Carlo Conti nella serata finale del Festival risuona ancora ... ilgazzettino.it

Il dolore di Stefano De Martino per la morte del padre: Un fulmine a ciel serenoPerdere il padre è stato un dolore atroce per Stefano De Martino, che era legatissimo al genitore. Un retroscena emerso in questi ultimi giorni, tuttavia, ha fatto capire fino a che punto si sia ... ilgiornale.it

Super debutto per Stefano De Martino e il suo Stasera tutto è possibile: il programma ha totalizzato 2.318.000 tlsp e il 17% di share, vincendo la serata e rendendo Rai 2 prima rete nazionale! Vi è piaciuto - facebook.com facebook

! #StaseraTuttoÈPossibile di Stefano De Martino vince la serata con il 17% di share e 2.318.000 su Rai 2, superando tutte le altre reti. Canale 5 si ferma al 13% e 1.985.000 con la fiction #Vanina2. Stefano porta Rai 2 a prima rete nazionale #S x.com