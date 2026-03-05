Telefonata Meloni-Zelensky | Indispensabile unità di vedute Ue-Usa

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, secondo cui il colloquio ha consentito "un approfondito scambio di vedute sullo stato di avanzamento del processo per il raggiungimento di una pace giusta e duratura per l'Ucraina" e sui prossimi passi da compiere. Nel corso della telefonata i due leader hanno discusso anche del contesto internazionale e degli sviluppi più recenti, "anche alla luce degli attuali sviluppi della crisi in Medio Oriente". Secondo il comunicato diffuso da Palazzo Chigi, Meloni e Zelensky hanno inoltre ribadito che, "soprattutto in questa fase", è indispensabile mantenere una piena unità di vedute tra partner europei e americani.