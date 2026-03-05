Shamrock Rovers-Derry City venerdì 06 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 6 marzo 2026 alle 21:00 si svolge il quinto turno di Premier League irlandese con lo scontro tra Shamrock Rovers e Derry City. I campioni in carica dello Shamrock Rovers giocano in casa contro la squadra di Derry City. Le formazioni e le quote sono state comunicate, e i pronostici sono stati resi noti prima della partita.

Quinto turno di Premier League irlandese che vede scendere in campo i campioni uscenti dello Shamrock Rovers impegnati in casa contro il Derry City. Si affrontano per la seconda volta in questa nuova stagione rispettivamente la prima e la seconda classificata dell'ultimo torneo, con gli Hoops reduci dal loro primo KO stagionale sul campo del Bohemian Dublin e con una gara.