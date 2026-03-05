Sanpellegrino sostiene la riqualificazione di Area Paradiso

Sanpellegrino ha annunciato il sostegno al ‘Progetto Paradiso’, che riguarda la riqualificazione di un’area boscata e di due edifici storici in posizione panoramica, attualmente in stato di abbandono. L’intervento mira a valorizzare il patrimonio architettonico senza alterarne la riconoscibilità, integrando la tutela del paesaggio e il recupero degli edifici esistenti.

Il ‘Progetto Paradiso’, che comprende un’area boscata e due edifici storici in posizione panoramica, oggi in stato di abbandono, si propone di coniugare la valorizzazione del patrimonio architettonico esistente con la tutela del paesaggio, mantenendo la riconoscibilità degli edifici già presenti e utilizzando materiali naturali, perfettamente integrati con l’ambiente circostante. L’intervento si caratterizza per una significativa valenza ambientale: la riqualificazione dell’area sarà improntata a criteri di basso impatto, alla tutela della naturalità dei luoghi e alla valorizzazione del verde circostante. Il progetto paesaggistico prevede,... 🔗 Leggi su Today.it Una raccolta di contenuti su Area Paradiso. Temi più discussi: Sanpellegrino sostiene la riqualificazione di ‘Area Paradiso’; Sanpellegrino sostiene la riqualificazione di ‘Area Paradiso’; Sanpellegrino sostiene la riqualificazione di ‘Area Paradiso’; Sanpellegrino sostiene la riqualificazione di ‘Area Paradiso’. Sanpellegrino sostiene la riqualificazione di ‘Area Paradiso’(Adnkronos) - Sanpellegrino, parte di Nestlé Waters & Premium Beverages, sostiene l'intervento di riqualificazione della storica 'Area Paradiso', nel comune di San Pellegrino Terme, con un investiment ... msn.com Dalla riqualificazione dell'area Paradiso all'impianto Nossana: l'impegno per i territori di S.PellegrinoDalla riqualificazione di un'area abbandonata a San Pellegrino Terme fino a un impianto idrico per i bergamaschi: i progetti territoriali di S.Pellegrino ... horecanews.it Sanpellegrino sostiene la riqualificazione di ‘Area Paradiso’ – Prometeo 360 x.com Il paradiso non esiste!! Ah no!!! skiareasanpellegrino Ski Area San Pellegrino - Dolomiti credi ci si avvicini molto #dolomiti #italia #valdefasha #trentino #valdifassa #fassatal #moenalovers #moenalafatadelledolomiti #unescoworldheritage #dolomites # - facebook.com facebook