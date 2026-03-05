San Marino Song Contest 2026 | Dolcenera e Rosa Chemical in gara Chi andrà all’ESC?

San Marino ha annunciato i due artisti in gara per il San Marino Song Contest 2026, Dolcenera e Rosa Chemical. La selezione avviene in vista della partecipazione dell’isola all’Eurovision Song Contest 2026. Mentre l’Italia ha già scelto il suo rappresentante, Sal Da Vinci, San Marino deve ancora decidere chi tra i due si presenterà sul palco internazionale. La decisione finale sarà comunicata a breve.

La finale del 6 marzo condotta da Simona Ventura proclamerà il rappresentante di San Marino all'Eurovision. Ospiti Al Bano, Malgioglio e Tommy Cash. Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie nella giuria di qualità Mentre l'Italia ha già scelto il suo rappresentante, Sal Da Vinci, tocca ora a San Marino individuare l'artista che gareggerà per la Serenissima Repubblica all'Eurovision Song Contest 2026. Simona Ventura conduce il San Marino Song Contest 2026: Rosa Chemical in gara per un posto all'EurovisionSarà la chivassese Simona Ventura a condurre, venerdì 6 marzo, al Teatro Nuovo di Dogana, la finalissima del San Marino Song Contest e in gara tra i... San Marino Song Contest 2026, i finalisti, da Boy George a Rosa ChemicalI dieci finalisti Big del San Marino Song Contest 2026 che si giocheranno la possibilità di rappresentare il Titano all'Eurovision.