Roma alternativa | 10 mete poco conosciute da visitare

Roma offre molto più dei suoi monumenti più famosi e delle zone affollate. Esistono infatti numerosi angoli nascosti, passaggi segreti e luoghi poco noti che spesso non vengono inseriti nei classici itinerari turistici. Questa città ha una parte meno conosciuta, fatta di spazi che meritano di essere scoperti, lontani dal trambusto delle mete più note.

Oltre ai luoghi più famosi, Roma nasconde angoli segreti e mete poco conosciute: una Capitale alternativa tutta da scoprire. Che Roma sia una città che sembra non finire mai è oltre ogni dubbio, ma oltre ai monumenti più celebri e alle piazze sempre affollate, esiste una Capitale alternativa fatta di angoli nascosti, passaggi segreti e luoghi che spesso sfuggono ai grandi itinerari turistici. Sono mete meno note ma ricche di fascino, capaci di raccontare una Città Eterna diversa, più intima e curiosa, perfetta per chi vuole scoprire il lato meno scontato del posto più bello del mondo. Tra i luoghi più curiosi del centro storico di Roma c’è l’Arco dei Banchi, un passaggio coperto vicino a Ponte Sant’Angelo che collega via del Banco di Santo Spirito con via Paola. 🔗 Leggi su Funweek.it

