prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas naturale al metro cubo si aggira intorno a una cifra determinata dal mercato. Questa voce rappresenta una delle componenti principali della bolletta energetica delle famiglie italiane. Il costo varia in base alle quotazioni di mercato e alle condizioni di fornitura. La cifra aggiornata viene comunicata quotidianamente e influenza direttamente i costi di consumo domestico.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. Conoscere il valore aggiornato quotidianamente permette di stimare con maggiore precisione quanto si spenderà a fine mese e di valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Oggi, il prezzo della materia prima gas rappresenta una componente fondamentale della spesa energetica domestica, ma non è l'unica voce da considerare. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 05 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0.415120 €Smc. A questo importo si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.

