Oroscopo di oggi 6 marzo 2026 | le previsioni segno per segno

L’oroscopo di oggi, 6 marzo 2026, fornisce previsioni per ogni segno zodiacale, con dettagli sulle influenze planetarie e sulle tendenze della giornata. Si tratta di indicazioni che devono essere valutate considerando le caratteristiche individuali e non come predizioni certe. Le previsioni sono state pubblicate per informare sui possibili sviluppi, senza offrire certezze o consigli specifici.

L'oroscopo di oggi, 5 marzo. Comunque vada, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. Il fine settimana si apre sotto un cielo dominato dall'intensità e dal mistero. La Luna prosegue il suo viaggio nel segno profondo e passionale dello Scorpione, formando un formidabile e fortunato trigono con il Sole in Pesci. L'elemento Acqua è il padrone assoluto di questo venerdì, spingendoci a ignorare le superficialità per esplorare le nostre emozioni più vere. L'intuito è acutissimo e le relazioni assumono sfumature viscerali: è una giornata ideale per chi cerca l'autenticità e non ha paura di guardare oltre le semplici apparenze.

OROSCOPO 2026 segno per segno

