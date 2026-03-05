No alla leva militare in Germania a Bari la protesta degli studenti | brucia carro armato in cartone

A Bari gli studenti hanno organizzato un presidio di solidarietà con i giovani tedeschi, dopo che il Governo tedesco ha deciso di rendere obbligatoria una visita medica per la leva militare, anche se l’adesione rimane volontaria. Durante la manifestazione, è stato bruciato un carro armato in cartone come gesto simbolico contro la misura. La protesta si è svolta in risposta alla recente decisione delle autorità tedesche.

Presidio di solidarietà dell'associazione Cambiare Rotta in piazza Umberto. La manifestazione segue alla legge tedesca che rende obbligatoria la visita di leva, ma mantiene facoltativa la leva A organizzare la manifestazione sono stati gli studenti dell'associazione Cambiare Rotta. Gli studenti si sono riuniti in piazza Umberto nel pomeriggio, mostrando anche un mini carro armato di cartone, con su impresse anche le foto della premier Meloni e la bandiera israeliana. Cartonato che poi è stato bruciato in piazza, per dire simbolicamente no alla guerra. “Il nostro futuro deve essere di pace - spiegano - per questo non siamo d'accordo con la decisione delle Germania, che temiamo sarà seguita da questo governo guerrafondaio”. 🔗 Leggi su Baritoday.it

A Milano come a Berlino e Torino la protesta degli studenti contro la guerra, nel mirino il ministro Crosetto: “No alla leva obbligatoria e a politiche guerrafondaie”Milano, 5 marzo 2026 – Contro la guerra, contro il Governo, contro il progetto di reintroduzione della leva militare.

Leva militare in Germania, dal titolo di studio alla forma fisica: ecco le dodici domande alle quali dovranno rispondere i 18enni

Berlino: studenti in piazza contro la leva militareOggi 5 marzo 2026, a Berlino ? più precisamente nella piazza Potsdamer Platz ? si è tenuto un corteo di migliaia di studenti e studentesse riuniti per protestare contro la crescente militarizzazione d ... cittanuova.it

A Milano come a Berlino e Torino la protesta degli studenti contro la guerra, nel mirino il ministro Crosetto: No alla leva obbligatoria e a politiche guerrafondaieRaduno davanti alla Prefettura di corso Monforte nella Giornata internazionale contro il riarmo e per la pace. Il Governo distrugge la scuola e ci sta imponendo una stretta autoritaria ... ilgiorno.it

