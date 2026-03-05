Monza | fuga su auto rubata semina il panico provoca incidente arrestato 34enne

A Monza un uomo di 34 anni ha preso una macchina rubata, ha forzato un semaforo rosso e ha cercato di scappare a tutta velocità per le strade della città. Durante la fuga ha provocato un incidente e, alla fine, è stato arrestato dalla polizia. La vicenda ha creato scompiglio tra automobilisti e pedoni presenti in zona.

Movimentato arresto nella serata di martedì 3 marzo a Monza, dove gli agenti della Squadra.

Incidente in via San Severo: in fuga su un'auto rubata si schiantano sulle auto parcheggiateHanno rubato una Fiat 500 e durante la fuga sono finiti contro due auto in sosta: è successo intorno alle 19 di venerdì 12 dicembre in via San Severo...

MONZA. ARRESTATO 34ENNE DOPO FUGA CON AUTO RUBATA: INSEGUIMENTO PER LE VIE CITTADINE, INCIDENTE E TENTATIVO DI FUGA A PIEDI(mi-lorenteggio.com) Monza, 5 marzo 2026 – Nella serata del 4 marzo, durante il normale servizio di pattugliamento del territorio a Monza, una Volante della Polizia di Stato notava in via Borgazzi una ... mi-lorenteggio.com

Nuove minacce a un tassista a Monza: un 18enne ha puntato al volto dell'autista un coltello per farsi consegnare i soldi. Altri due arresti nel capoluogo brianzolo dopo tentativi di fuga dei sospettati. - facebook.com facebook