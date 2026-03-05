Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi, 5 marzo 2026, il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica si colloca a 0,1519 euro per kilowattora. L’informazione riguarda le variazioni orarie e l’andamento del prezzo nel corso della giornata, offrendo un quadro aggiornato sui costi dell’energia nel mercato italiano. Nessun altro dettaglio o analisi viene fornita riguardo alle cause o alle conseguenze di questa cifra.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica per oggi, 5 Marzo 2026, si attesta a 0,1519 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (4 Marzo 2026), il prezzo minimo è stato di 0,1286 €kWh e il massimo ha raggiunto 0,1856 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle centrali della giornata, in particolare la fascia tra le 12:00 e le 14:00, mentre il picco massimo si è registrato tra le 19:00 e le 20:00, confermando la tendenza dei prezzi più elevati nelle ore serali di maggior consumo. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

