Il Giardino di Ninfa riapre | il posto più romantico del mondo torna a incantare i visitatori

Il Giardino di Ninfa riapre al pubblico dopo un periodo di chiusura. Si trova in Lazio ed è noto per i suoi resti medievali circondati da un paesaggio naturale ricco di fiori e acqua. La riapertura permette ai visitatori di passeggiare tra le rovine e i giardini, offrendo un’esperienza che unisce storia e natura. La gestione del parco annuncia la ripresa delle visite guidate e delle attività all’aperto.

C'è un luogo nel Lazio dove il tempo sembra essersi fermato nel Medioevo, dove i ruderi di una città abbandonata convivono con ruscelli d'acqua limpida, rose selvatiche e cipressi altissimi: si chiama Giardino di Ninfa, e ogni anno, tra marzo e novembre, diventa la meta più attesa dagli amanti della natura, della storia e della bellezza ineffabile. Il 21 e 22 marzo 2026 il giardino riaprirà ufficialmente i battelli per la nuova stagione, e lo farà con una novità che promette di cambiare radicalmente l'esperienza di visita: per la prima volta, d'estate, sarà possibile passeggiare tra le rovine al tramonto, quando la luce dorata trasforma ogni angolo in un dipinto.