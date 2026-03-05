I cinque eventi da non perdere nel fine settimana

Questo fine settimana offre una serie di eventi da non perdere, tra cui la Mercateninfiera, esposizioni culturali e iniziative dedicate alle donne in occasione dell’8 marzo. Sono in programma anche spettacoli teatrali e altre attività di intrattenimento che coinvolgono diverse realtà locali. La città si anima con manifestazioni che spaziano dall’arte alla cultura, offrendo opportunità di svago e approfondimento per tutti i gusti.

Mercateninfiera, mostre, eventi dedicati alle donne per l'8 marzo, spettacoli teatrali e tanto altro. Gli appuntamenti a Parma e provincia da venerdì 6 a domenica 8 marzo. Dal 7 al 15 marzo 2026 torna Mercanteinfiera alle Fiere di Parma, la mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo. In questa edizione Primavera, la manifestazione invita il pubblico a immergersi nel Novecento, tra oggetti simbolici e immaginari condivisi.