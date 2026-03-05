Giada De Blanck nel cast del Grande Fratello Vip? C’è la proposta lei ci sta pensando

Giada De Blanck è stata proposta come concorrente del Grande Fratello Vip e sta valutando l’idea. Gli autori del programma hanno espresso interesse a includerla nel cast, mentre lei sta considerando se accettare o meno l’offerta. La decisione finale non è ancora stata comunicata pubblicamente.

Tra poche settimane andrà in onda su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi, nel cast ci sarà anche Giada De Blanck? Per lei non è un periodo affatto semplice, nelle scorse settimane ha dovuto affrontare la morte della madre, Patrizia De Blanck, e sta soffrendo moltissimo. Questa potrebbe essere per lei l'occasione per ritrovare un po' di spensieratezza e serenità, accetterà? E ancora: "A rendere questo periodo meno buio una proposta inaspettata, siamo infatti in grado di svelarvi che è stata contattata dagli autori del Grande Fratello Vip". Giada De Blanck non ha ancora preso una decisione, però non ha rifiutato la proposta, ha infatti chiesto un po' di tempo per riflettere.