Crosetto sul conflitto in Iran | L’attenzione resta massima può succedere di tutto

Il ministro della Difesa ha commentato la situazione in Iran, sottolineando che l’attenzione internazionale rimane alta e che qualsiasi cosa potrebbe succedere. Ha ricordato l’articolo 7 della Nato, che prevede un intervento in caso di aggressione armata contro uno stato membro. La dichiarazione si inserisce in un clima di crescente preoccupazione per gli sviluppi nella regione.

Anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sfruttato l'informativa alla Camera dei deputati sul conflitto in Iran per chiarire che l'Italia non è in guerra con nessun Paese. "Stiamo solo cercando di gestire e mitigare le conseguenze di un conflitto preoccupante e dirompente che, ci dicono israeliani e americani, durerà settimane", ha spiegato il titolare del Dicastero di via XX settembre, cercando di chiarire al meglio la situazione italiana. La priorità, come ribadito anche dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è quella di proteggere i cittadini italiani che si trovano in queste aree. "Avevamo 2.576 persone nell'area...

Crosetto: "Iran punta al caos, ora può succedere di tutto"Il Ministro della Difesa Guido Crosetto, nelle comunicazioni alla Camera sulla guerra in Iran ha sottolineato nel suo intervento l'"evoluzione di...

Guerra in Iran, il ministro Crosetto al parlamento: "Può succedere di tutto"Le tensioni internazionali legate alla guerra in Iran continuano a crescere e iniziano a produrre effetti anche sulle decisioni di sicurezza adottate...

